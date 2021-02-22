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РИА Новости

На УВЗ рассказали об испытаниях системы активной защиты танков "Арена-Э"

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Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Испытания комплекса активной защиты (КАЗ) танков "Арена-Э", способного отражать все танкоопасные боеприпасы, в том числе американские противотанковые ракеты Javelin, завершатся в ближайшее время, заявил в воскресенье РИА Новости гендиректор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

Модернизированный танк Т-72Б3М, оснащённый экспортной версией КАЗ "Арена-Э", представлен на международной выставке вооружений IDEX-2021.

"Сегодня мы показываем Т-72 с КАЗ "Арена-Э" - это экспортный вариант комплекса, сделанного в интересах Минобороны России. Машины, оснащенные КАЗ, уже созданы. Т-72 с Арена-Э проходит испытания они близятся к концу", - рассказал Терликов.

Генконструктор отметил, что данная система разрабатывается совместно с Коломенским бюро машиностроения (КБМ) и обеспечивает танку всеракурсную защиту от "всей гаммы современных танкоопасных боеприпасов, включая Javelin".

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