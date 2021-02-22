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РИА Новости

Штатный боеприпас для "Арматы" будет готов к концу 2021 года

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата", разрабатываемый предприятиями "Росатома", будет готов к моменту поставок установочной партии этих машин в ВС РФ в конце 2021 года, заявил журналистам в воскресенье разработчик данной машины - генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби. Как заявлял Терликов, российская партия должна получить установочную партию новейших танков в конце 2021 года.

"Отдельная тема – боеприпасы. Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности, выполняют разработку предприятия "Росатома". "Росатом" – это элита научно-производственного комплекса России. Здесь обязательно будет успех. Работают серьезные предприятия, привлечен серьезный ресурс. Разработка боеприпасов синхронизирована. Ход госиспытаний мы фактически состыковали, скоординировали. В итоге установочная партия танков пойдёт в войска с этим боеприпасом", - сказал Терликов.

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