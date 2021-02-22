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Российская газета

Российские боеприпасы пользуются успехом на IDEX-2021

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Источник изображения: rg.ru

Демонстрация на военно-техническом салоне IDEX-2021 российских боеприпасов - в центре внимания.


И это не удивительно. Их отличают высокие надежность и боевая эффективность при относительно низкой цене. А поскольку материал этот расходный, спрос на него есть всегда.

Боеприпасная экспозиция сформирована предприятиями, входящими в холдинг "Технодинамика".

Ключевые позиции заняли новые танковые выстрелы - 125-мм 3ВБМ23 (Свинец-2) и экспериментальный образец 125-мм выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом повышенного могущества (Манго-М). Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, бронеколпакам и другим бронированным целям. Могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81.

Среди основных образцов также боеприпасы нового поколения для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", разработанные НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева". Так, 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах. Дальность стрельбы - от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения составляет от -50°С до +50°С. Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в 6 раз выше, чем у неуправляемого реактивного осколочно-фугасного штатного снаряда системы "Град".

Также в экспозицию вошли различные средства ближнего боя, среди которых разработка НПО "Базальт" - не имеющая аналогов в мире -реактивная противотанковая граната РПГ-30, предназначенная для поражения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных динамической защитой и системой активной защиты, а также других бронированных и небронированных целей.

Из демонстрируемых на выставке образцов авиационно-бомбовых средств поражения, можно выделить объемно-детонирующую авиационную бомбу ОДАБ-500 ПМВ. Изделие поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу. Обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Предназначена для всевысотного применения как с самолетов фронтовой авиации, так и вертолетов. Особенно эффективна в горных условиях.

Еще один экспонат - неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ с боевой частью кумулятивно-осколочного действия, производства "Завода "Пластмасс". С-8КОМ входит в состав неуправляемого авиационного вооружения самолетов, вертолетов фронтовой и армейской авиации, а также самолетов и вертолетов корабельного базирования. Предназначена для поражения легкобронированной и небронированной боевой техники, живой силы противника.

Кроме того, представлены взрыватели для артиллерийских боеприпасов, в том числе боеприпасов морской артиллерии, разработанных специалистами НПО "Поиск". В-429 - универсальный взрыватель предназначен для осколочно-фугасных снарядов полевой и морской артиллерии, танковых и противотанковых пушек, гаубичных выстрелов калибров от 76 до 152 мм. Имеет противонутационный механизм. Используется практически для всей номенклатуры артиллерийских выстрелов калибров от 76 до 152 мм, обеспечивая при этом достаточно высокую эффективность осколочного, осколочно-фугасного и фугасного действия. Наличие противонутационного действия позволяет вести стрельбу из длительно эксплуатировавшихся артиллерийских орудий.

Среди экспонатов отдельного внимания заслуживают 30-мм патроны с пластмассовыми ведущими устройствами, разработанные НПО "Прибор". Эти боеприпасы обеспечивают многократное повышение живучести стволов, стабильность баллистических параметров, существенное увеличение огневой производительности пушек.

Всего на IDEX-2021 представлено около ста образцов различных боеприпасов и другой военной продукции от шести ведущих предприятий, входящих в холдинг "Технодинамика".


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Продукция
2А46
Град РСЗО
РПГ-30 Крюк
Торнадо-Г
Компании
Базальт НПО
Прибор НПО
Сплав НПО
Технодинамика
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