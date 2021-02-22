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Российская газета

В Абу-Даби открылся крупнейший в мире военно-технический салон IDEX-2021

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Источник изображения: rg.ru

В Абу-Даби открылся крупнейший в мире военно-технический салон IDEX-2021. Наша страна демонстрирует на нем новейшие образцы продукции военного и гражданского назначения.


Единая российская экспозиция размещена в холле №12 и занимает более 1200 кв. м. Ее организатором выступает входящий в состав госкорпорации Ростех "Рособоронэкспорт". В экспозиции представлена продукция от ведущих холдингов организации - таких, как "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе", концернов "Автоматика" и "Росэлектроника".

"IDEX - одна из наиболее значимых международных выставок в мире, на которой госкорпорация Ростех всегда представляет широкий перечень новейших разработок. Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются для нас крайне важными рынками, на которых мы реализуем множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества. Мы поставляем в регион нашу бронетехнику, средства ПВО и многие другие виды военной продукции. При этом мы фиксируем растущий интерес и к нашим гражданским новинкам: гражданской авиатехнике, цифровым технологиям (например, системы "умного" и "безопасного" города) и т.д. Более того, мы видим перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции - как военного, так и гражданского назначения", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Часть из представленных образцов ранее не демонстрировалась за пределами нашей страны.

Так, в рамках выставки состоится первый зарубежный показ танка "Армата" (Т-14). Специально для этого в Абу-Даби доставлена модель, которая даст всем участникам и гостям мероприятия наглядное представление об этой уникальной боевой машине. Кроме того, запланирован первый показ за границей БТР и БМП на базе "Бумеранг". Боевая машина с колесной формулой 8х8 способна решать широкий спектр задач военного и гражданского назначения.

Также впервые представлена еще одна разработка концерна "УВЗ" - инженерная машина УБИМ. Это универсальная техника, сочетающая в себе сразу несколько функциональных возможностей, а также за счет брони способная работать под огнем противника.

Впервые демонстрируется зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Это экспортная версия "Панциря", успешно проявившего себя в Сирии. Ряд иностранных заказчиков уже проявил интерес к этому ЗРПК, ожидается, что заинтересованность в нем по итогам выставки станет еще выше.

В числе плавающей техники - созданный "Высокоточными комплексами" бронетранспортер БТ-ЗФ, который также экспонируется впервые. Плавающий бронированный транспортер предназначен для перевозки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий. Машина может транспортировать 17 человек, включая членов экипажа.

Концерн "Калашников" со своей стороны представил широкую гамму стрелкового оружия, в частности, автомат АК-19 с патроном калибра НАТО 5,56×45 (.223 Remington). Автомат отличает высокая точность и кучность боя. Кроме того, впервые за рубежом будет показано SMART-ружье MP-155 Ultima. Оно выполнено в футуристичном дизайне, имеет коллиматорный прицел и экран для синхронизации с мобильными устройствами, с помощью которых можно управлять оружием, вести необходимую статистику и выполнять другие функции.

Кроме того, концерн "Калашников" впервые показывает за рубежом судно на воздушной подушке "Хаска-10". Эта разработка будет особенно востребована для транспортного обеспечения труднодоступных регионов. "Хаска-10" - самое большое в мире гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами. При его создании применялись новейшие технологии и материалы. Судно может развивать скорость до 40 узлов и имеет дальность хода 400 миль, имея при этом на борту 10 тонн груза. Характеристики "Хаска-10" позволяют передвигаться по воде, льду, снегу, земле.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.


Сергей Птичкин

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