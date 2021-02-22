Серийные поставки танка «Армата» Минобороны начнутся в 2022 году

Серийные поставки Министерству обороны РФ основных боевых танков Т-14 «Армата» начнутся в 2022 году. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил генеральный директор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в «Ростех) Андрей Терликов.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — заявил Терликов журналистам на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Ранее на этой выставке состоялась первая зарубежная презентация российского танка Т-14 «Армата». Танк способен выполнять многие боевые задачи без прямого участия экипажа благодаря новейшей электронике.

В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что серийные поставки в Вооруженные силы России «Арматы» начнутся в 2021 году.

В начале июля сообщалось о подготовке Россией «Арматы» к продаже за рубеж. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.