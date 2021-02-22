Войти
WarSpot

В России строят новый ударный беспилотник

326
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Россия навёрстывает упущенное в создании ударных дронов. Вчера, 20 февраля, информационное агентство «Татар-информ» сообщило о подписании госконтракта на поставку беспилотников «Альтиус-РУ».

«В рамках реализации государственного контракта на ОКР «Альтиус-РУ» по разработке БЛА обособленным подразделением №2 АО «Уральский завод гражданской авиации» в г. Казани успешно проведена защита и закрытие этапа «Технический проект». Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», — сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Беспилотник «Альтиус-РУ»

Источник изображения: tatar-inform.ru

Испытания «Альтиус-РУ» завершились в январе прошлого года. Производство установочной партии планируется наладить на Уральском заводе гражданской авиации до конца текущего года.

«Альтиус-РУ» — окончательный вариант БПЛА, созданный в результате ОКР «Альтаир» и испытаний ряда прототипов. Работы по проекту начались ещё в 2011 году, а спустя пять лет разработчики отчитались о первом полёте дрона «Альтаир». В 2018 году Минобороны РФ решило прекратить работу с Опытно-конструкторским бюро имени Симонова, создававшим беспилотник, и передало все наработки Уральскому заводу гражданской авиации.

По данным Минобороны РФ, масса аппарата составляет около 6 т. Особенностью комплекса является применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Tata Motors
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОКБ Симонова
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.06.2020
В Казани готовится масштабное производство тяжелых беспилотных летательных аппаратов
13.05.2019
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
10.10.2018
Военные потратили три миллиарда на разработку беспилотника и свернули проект
08.08.2016
Как «соколы» Шойгу в небе Казани подбираются к «хищникам» Пентагона
30.04.2015
«Все ждут, что сделает Шойгу: по голове погладит или начнет головы снимать?»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16