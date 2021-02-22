В России строят новый ударный беспилотник

Россия навёрстывает упущенное в создании ударных дронов. Вчера, 20 февраля, информационное агентство «Татар-информ» сообщило о подписании госконтракта на поставку беспилотников «Альтиус-РУ».

«В рамках реализации государственного контракта на ОКР «Альтиус-РУ» по разработке БЛА обособленным подразделением №2 АО «Уральский завод гражданской авиации» в г. Казани успешно проведена защита и закрытие этапа «Технический проект». Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», — сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Беспилотник «Альтиус-РУ» Источник изображения: tatar-inform.ru

Испытания «Альтиус-РУ» завершились в январе прошлого года. Производство установочной партии планируется наладить на Уральском заводе гражданской авиации до конца текущего года.

«Альтиус-РУ» — окончательный вариант БПЛА, созданный в результате ОКР «Альтаир» и испытаний ряда прототипов. Работы по проекту начались ещё в 2011 году, а спустя пять лет разработчики отчитались о первом полёте дрона «Альтаир». В 2018 году Минобороны РФ решило прекратить работу с Опытно-конструкторским бюро имени Симонова, создававшим беспилотник, и передало все наработки Уральскому заводу гражданской авиации.

По данным Минобороны РФ, масса аппарата составляет около 6 т. Особенностью комплекса является применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.