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Интерфакс-АВН

"Калашников" рассчитывает нарастить объемы поставок автоматов странам бывшего СССР

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Патроны от автомата Калашникова
Патроны от автомата Калашникова.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Страны бывшего СССР заинтересованы в модернизации арсеналов и закупках новых российских автоматов, заявил гендиректор концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Дмитрий Тарасов.

"Там имеются запасы оружия, оставшиеся со времен Советского Союза, однако, со временем это оружие изнашивается, и у армий этих стран возникает необходимость перевооружения на более современные образцы", - сказал он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

"Появляющийся интерес к пока тестовым закупкам автоматов семейства АК-12 со стороны Казахстана, Армении, Белоруссии позволяет концерну ожидать плавного увеличения поставок современных образцов в ближнее зарубежье", - сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года в Армении началась сборка автоматов АК-103.

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Страны
Армения
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Казахстан
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-103
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Ростех
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