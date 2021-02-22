"Калашников" рассчитывает нарастить объемы поставок автоматов странам бывшего СССР

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Страны бывшего СССР заинтересованы в модернизации арсеналов и закупках новых российских автоматов, заявил гендиректор концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Дмитрий Тарасов.

"Там имеются запасы оружия, оставшиеся со времен Советского Союза, однако, со временем это оружие изнашивается, и у армий этих стран возникает необходимость перевооружения на более современные образцы", - сказал он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

"Появляющийся интерес к пока тестовым закупкам автоматов семейства АК-12 со стороны Казахстана, Армении, Белоруссии позволяет концерну ожидать плавного увеличения поставок современных образцов в ближнее зарубежье", - сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года в Армении началась сборка автоматов АК-103.