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Интерфакс-АВН

В ФСВТС заявили об интересе на Ближнем Востоке к "Армате"

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Танк «Армата»
Танк «Армата».
Источник изображения: militarynews.ru

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Страны Ближнего и Среднего Востока интересуются покупкой танка Т-14 "Армата", но в первую очередь нужно удовлетворить потребности Минобороны России, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Алексей Фролкин.

"Интерес к танку Т-14 "Армата" наши партнеры в странах Ближнего и Среднего Востока проявляют, но о конкретных результатах говорить пока преждевременно", - заявил Фролкин на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

Он отметил, что в первую очередь необходимо выполнить гособоронзаказ и удовлетворить потребность российского министерства обороны в этих танках.

"Мы рассчитываем, что в перспективе вся линейка техники на базе платформы "Армата" будет востребована иностранными покупателями", - сказал замглавы ФСВТС.

Как сообщал "Интерфакс", в августе 2020 года танк "Армата" получил экспортный паспорт, что позволяет вести переговоры о его продаже зарубежным заказчикам. По словам, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на экспорт танка "Армата" уже есть предварительные заявки.

Концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата", на базе которой создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

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2020-й год
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