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Интерфакс-АВН

"Калашников" в 2020г получил 30 млрд руб. выручки по МСФО

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Посетитель осматривает пулемет РПК-16 концерна "Калашников" на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
Посетитель осматривает пулемет РПК-16 концерна "Калашников" на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" (входит в "Ростех") по итогам 2020 года получил 30 млрд рублей выручки по МСФО, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов "Интерфаксу".

"По предварительным подсчетам, выручка по МСФО по итогам 2020 года у нас 30 млрд рублей, EBITDA - около 3 млрд рублей", - сказал Тарасов на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

"Данные показатели связаны с тем, что в связи с пандемией часть отгрузок по контрактам 2020 года перенесена на 2021 год", - пояснил он.

Тарасов отметил, что в 2020 году концерн заключил ряд контрактов со странами, куда ранее не поставлял свои изделия - в частности, с государствами Африки.

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Страны
ОАЭ
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Проекты
2020-й год
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