Холдинг Ростеха представил приборы ночного видения для бронетехники на выставке IDEX-2021

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представил на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби приборы ночного видения для бронетехники и оптические прицелы, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Оптико-электронные приборы для бронетанковой техники на стенде холдинг представит приборами ночного видения - ПНВ-90В-1 и ПН-14К, командирским комбинированным прицельно-наблюдательным комплексом и панорамным прибором наблюдения командира, применяемыми в составе боевых машин при обзоре местности, обнаружении и распознавании целей в любое время суток", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, холдинг выставит коллиматоры, серию оптических прицелов переменной кратности, лазерный целеуказатель и монокуляр ночного видения.

Как ранее сообщал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, на IDEX также "дебютируют" в ближневосточном регионе бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе унифицированной колесной боевой платформы "Бумеранг", ЗРС "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-Э2".

Помимо этого, на выставке в Абу-Даби будет презентовано новое стрелковое оружие российского производства - автоматы КОРД калибров 7,62 мм и 5,45 мм "Завода им. Дегтярева", пистолет Лебедева и автомат Калашникова АК-19.

По данным "Рособоронэкспорта", который традиционно выступает организатором единой российской экспозиции, всего на IDEX-2021 будет продемонстрировано более 400 наименований продукции военного назначения разработки крупнейших оборонных предприятий России: концернов "Алмаз - Антей" и "Моринсис-Агат", холдингов "Ростеха" - НПО "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе" и других.

"На стенде "Рособоронэкспорта" будут представлены модели авиационной техники - многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 и транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, способных значительно повысить боевой потенциал авиационной группировки любой страны Ближнего Востока и Северной Африки, популярных на ближневосточном рынке комплексов ПВО - С-400 "Триумф" и "Тор-М2КМ", комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол-ПРО". В сегменте беспилотной авиации ООО "СТЦ" представит материалы по знаменитому российскому беспилотному комплексу "Орлан-10Е", - заявили в пресс-службе компании.

Также на российской экспозиции разместятся модели бронированных автомобилей семейств "Тайфун" и "Торнадо", а в военно-морской части экспозиции покажут модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э" судостроительной корпорации "Ак Барс".

"В ходе IDEX-2021 "Рособоронэкспорт проведет" обширную деловую программу. Запланированы встречи и переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества стран Ближнего Востока и Северной Африки", - добавили в пресс-службе.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ближневосточный регион является очень важным для России, так как "оружие с маркой "Сделано в России" здесь хорошо известно и пользуется повышенным спросом - оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых климатических условиях".

Он подчеркнул, что по итогам 2020 года на страны Ближнего Востока и Северной Африки пришлось больше половины оружейного экспорта РФ.

"Кроме роста объемов экспорта и поставляемой номенклатуры, мы значительно расширили географию сотрудничества в регионе. В 2021 году эти позитивные тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны", - сказал Чемезов.