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ТАСС

В ФСВТС рассказали об объеме экспорта оружия РФ на Ближний Восток и в Северную Африку

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Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта
Истребители МиГ-29М/М2 ВВС Египта.
Источник изображения: кадр из видео министерства обороны Египта (via vk.com/milinfolive )

По данным службы, он составляет не менее $6 млрд в год

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Доля экспорта российской продукции военного назначения в страны Ближнего Востока и Северной Африки составляет не менее $6 млрд в год. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на международной выставке вооружений IDEX-2021.

По данным службы, экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока и Северной Африки носит достаточно стабильный характер.

"На протяжении последних пяти лет экспорт продукции военного назначения в данный регион не опускается ниже уровня в $6 млрд в год и составляет порядка 50% общего объема экспорта. Доля региона в портфеле заказов на российскую ПВН [продукция военного назначения] также стабильна и составляет от 40% до 50% от общего объема заказов", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что, как и в отношении любого другого региона, экспорт подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на такую специфическую продукцию и рядом других факторов.

"Но за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось. <...> Страны Ближнего Востока остаются надежными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества на протяжении многих лет, и взаимоотношения наших стран имеют большие перспективы", - сообщили в службе, отметив, что за последние годы удалось заключить крупные контракты с государствами региона.

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