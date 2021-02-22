Войти
ТАСС

ФСВТС заявила, что комплексы "Панцирь" зарекомендовали себя в боевой обстановке в Сирии

278
0
0
Зенитно-ракетный комплекс С-400 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии, ноябрь 2015 года Дмитрий Виноградов/РИА "Новости"
Зенитно-ракетный комплекс С-400 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии, ноябрь 2015 года Дмитрий Виноградов/РИА "Новости".

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Алексей Фролкин подчеркнул, что ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов российского военно-промышленного комплекса

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Линейка зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" хорошо зарекомендовала себя в боевой обстановке в Сирии. Об этом заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Алексей Фролкин на международной выставке вооружений IDEX-2021.

"Линейка комплексов "Панцирь" хорошо зарекомендовала себя в боевой обстановке, в частности эти ЗРПК продемонстрировали высокую эффективность при отражении налетов террористов в Сирии. Поэтому все версии данного комплекса вызывают высокий интерес у потенциальных покупателей", - сказал он.

Фролкин подчеркнул, что ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов российского военно-промышленного комплекса.

"Высокие технические характеристики российских ПВО, в том числе и ЗРПК "Панцирь", всегда привлекали внимание инозаказчиков. Поэтому при заинтересованности наших партнеров и соответствующем обращении российские компании готовы оказать весь комплекс современных услуг, в том числе по сервисному обслуживанию, ремонту и усовершенствованию необходимой продукции, в соответствии с самыми высокими стандартами", - сообщил заместитель директора ФСВТС.

По словам Фролкина, страны Ближнего Востока также интересуются зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-МЕ" (экспортная версия, предназначенная для кораблей). "Страны Ближнего Востока проявляют интерес к данному комплексу, но о конкретных результатах говорить пока преждевременно", - сказал он.

Международная выставка IDEX является крупнейшим ближневосточным салоном вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби (ОАЭ). В этом году она проходит в период с 21 по 25 февраля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Компании
ФСВТС РФ
Похожие новости
14.04.2020
«Панцирь» в зените: «Каракурты» получили уникальный комплекс ПВО
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
16.11.2017
Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
31.07.2017
"Намоленный" салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16