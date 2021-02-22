Ударные "Темпы": РС-14 заступили на боевое дежурство 45 лет назад

В 1976 году заступил на боевое дежурство ракетный полк с ракетным комплексом "Темп-2С" - РС-14. Это первый советский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой.

Главная задача комплекса - нанесение ударов по хорошо защищенным целям противовоздушной и противоракетной обороны и важным военным и промышленным объектам, расположенным на территории противника. Создали "Темп-2С" в Московском институте теплотехники под руководством главного конструктора Александра Надирадзе. Подвижную пусковую установку 15У67 на шестиосном колесном шасси МАЗ-547А спроектировали в конструкторском бюро волгоградского завода "Баррикады". Серийное производство ракеты организовали на Воткинском машиностроительном заводе.

Первый пуск ракеты на летных испытаниях комплекса состоялся 14 марта 1972 года в девять часов вечера на полигоне "Плесецк". Испытания шли с проблемами: из пяти запусков три оказались неудачными. Всего же во время испытаний совершили 30 пусков, семь из которых - аварийные с пятью отказами элементов нового дискретного рулевого привода.

Через два с половиной года провели запуск двух ракет сразу, а последний пуск пришелся на 29 декабря 1974-го. Официально на вооружение подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой приняли 30 декабря 1975 года. ЦК КПСС и Совет министров СССР выпустили соответствующее постановление.

А в 18 часов 21 февраля 1976 года ракетный полк с ракетным комплексом "Темп-2С" заступил на боевое дежурство в Архангельской области. Во время развертывания комплекса выполнили пять контрольно-серийных пусков ракет.

В июне 1979 года США И СССР заключили Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-2. Согласно ему Советский Союз взял обязательство не производить, не испытывать и не развертывать ракетный комплекс "Темп-2С".

В 1985 году, после десяти лет эксплуатации, ракетный комплекс стратегического назначения с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Темп-2С" сняли с "программы длительного хранения". Его утилизировали к весне 1997 года.

Светлана Цыганкова