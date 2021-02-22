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Известия.ru

РФ и ОАЭ создадут предприятие для разработки сверхзвукового самолета

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация], возможно, какая-то из ее «дочек», — заявил министр.

По его словам, самолет будет представлен в двух версиях: одна из них будет вмещать восемь человек, а другая — 30.

Мантуров добавил, что самолет ожидается создать до конца 2021 — начала 2022 года. Он будет развивать скорость порядка 1,5–1,8 Маха (максимальная скорость Airbus A350 составляет 0,89 Маха).

Ранее, в феврале, глава Минпромторга заявлял, что в РФ началась научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета.

12 февраля президент России Владимир Путин обсудил идею создания собственного пассажирского сверхзвукового самолета с представителями общественности в Казани, напоминает телеканал «360». На эту мысль его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

Проект создания сверхзвукового самолета в России анонсировали еще в 2019 году. Как подчеркивал Денис Мантуров, объем инвестиций на первом этапе будет равен $100 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
А350
Ту-160
Компании
Airbus
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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