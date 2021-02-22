Оперативный сбор руководящего состава ВМФ прошел в Севастополе

Завершающий, четвертый этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ состоялся на Черноморском флоте в г. Севастополе. Сбор проходил поэтапно с 16 по 20 февраля под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова. Участники оперативного сбора посетили за время его работы Тихоокеанский флот, Каспийскую флотилию и Черноморский флот.

В Севастополе, на завершающем этапе оперативного сбора руководящего состава ВМФ, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов проверил инфраструктуру базирования сил Черноморского флота и поднялся на борт новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия». В сопровождении участников оперативного сбора Адмирал Николай Евменов посетил соединение морской пехоты Черноморского флота, где Главкому ВМФ был произведен доклад об оснащенности морской пехоты вооружением и техникой, а также были продемонстрированы современные образцы техники и вооружения, состоящие на вооружении.

В рамках сбора состоялось возложение цветов к мемориалу защитникам Севастополя во время героической обороны 1941-1942 гг. В памятной акции приняли участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией.

«Оперативный сбор руководящего состава поэтапно охватил в этом году очень большую географию. В работе сбора, которая была начата 16 февраля приняли участие Главное командование ВМФ, командование всех флотов, представители учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Мы обмениваемся мнениями, передовым опытом, наглядно смотрим вооружение. Все это дает толчок к развитию, помогает в дальнейшем и в боевой подготовке, и в развертывании боевой учебы, и в оперативной подготовке. К концу года эти мероприятия завершаются проведением масштабных учений», - отметил Адмирал Николай Евменов, подводя итоги четвертого этапа сбора руководящего состава ВМФ.

«Опыт проведения сбора руководящего состава не только в Петербурге, но и на флотах показал свою эффективность. Военно-Морской Флот выполняет важнейшие задачи на общефлотском и межвидовом уровне – как в морской, так и в океанской зонах. В связи с этим координация действий сил флотов, а также системы боевого управления имеет особое значение. Поэтому география проведения ежегодного оперативного сбора руководящего состава ВМФ России будет и далее расширяться. Это позволяет военачальникам всех степеней еще более ясно представлять объем выполняемых задач, добиваясь наибольшей эффективности. Оперативный сбор – определяющее мероприятие подготовки Военно-Морского Флота в текущем учебном году. Вместе с участниками сбора мы посетили Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Каспийск, Севастополь». В рамках работы сбора руководящего состава, анализировались и изучались новые подходы к применению сил (войск) ВМФ с учетом современных угроз с морских и океанских направлений. Перед участниками сбора была поставлена задача достижения единства взглядов на подготовку органов военного управления, сил и войск флотов и Каспийской флотилии в современных условиях. В ходе работы сбора традиционно был проверен уровень подготовленности его участников в части касающейся знаний требований основополагающих уставных документов Вооруженных Сил РФ. Участники оперативного сбора обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам строительства, развития и применения ВМФ. Сбор позволил по-новому взглянуть на те или иные вопросы повышения качественных параметров боевой и повседневной деятельности ВМФ» - подчеркнул Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, оценивая итоги оперативного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота, который сегодня завершился в Севастополе.

Открывающим мероприятием сбора руксостава ВМФ стала военно-историческая конференция «Советский Военно-Морской Флот в начальный период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», которая состоялась 16 февраля во Владивостоке под общим руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова и была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Конференция ставила перед собой цель изучить исторический опыт применения сил Советского Военно-Морского Флота в операциях начального периода Великой Отечественной войны, а также выработать рекомендации по использованию исторического опыта применения Советского Военно-Морского Флота в начальный период Великой Отечественной войны в современных условиях. В ходе конференции выступили все командующие флотами и Каспийской флотилии», - отметил Главком.

В своем выступлении на военно-исторической конференции «Советский Военно-Морской Флот в начальный период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Евменов сказал: «Анализируя исторический опыт и современные взгляды на роль Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне, важно знать, в каких условиях Флот готовился к войне, каковы были его задачи, как была построена система управления силами.

Боевой состав Флота перед началом войны в целом отвечал принятой концепции применения для поражения морского противника, но не полностью соответствовал задачам, которые пришлось решать уже в ходе войны.

Несмотря на верную оценку предвоенной стратегической обстановки, учитывающую наличие крупных группировок вооруженных сил Германии и её союзников на западе и Японии на востоке, распределение сил по флотам не в полной мере отвечало условиям, сложившимся в ходе войны. Советская военная доктрина, существовавшая накануне Великой Отечественной войны, исходила из того, что разгром противника, может быть, достигнут только общими усилиями всех видов Вооружённых Сил. Это требование предопределяло широкое привлечение сил Флота к совместным операциям и боевым действиям совместно с сухопутными войсками на приморских направлениях и конкретизировало его задачи.

Принимаемые Наркоматом ВМФ меры позволили в ходе оборонительных операций Красной армии обеспечить длительную и упорную оборону военно-морских баз и крупных приморских городов».

Выступая перед участниками конференции, Евменов, также, отметил, что «Объективный анализ итогов строительства и оперативно-стратегического применения Вооруженных Сил, и в том числе Военно-Морского Флота, в ходе Великой Отечественной войны по-прежнему крайне необходим для правильного понимания объективных условий и требований дальнейшего укрепления военного могущества страны с учетом сложившегося ее геополитического положения, современных тенденций развитии всех видов вооружений и военной науки.

Поддержание нашей страной этого статуса, помимо решения политических, экономических и социальных задач в морской области, в том числе в оборонной сфере, предполагает дальнейшее строительство и развитие Военно-Морского Флота. Складывающая военно-политическая обстановка ставит перед Военно-Морским Флотом важные задачи по обеспечению государственной безопасности и оборонного могущества Российской Федерации, успешность выполнения которых, напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности всего личного состава ВМФ, от мудрости и изобретательности ученых, конструкторов, инженеров, технического персонала судостроительных предприятий. Очень важно, чтобы каждый из нас понимал свою личную ответственность за выполнение общей задачи, за успех в бою. Ведь побеждает тот, кто эффективнее использует оружие, упреждает противника, кто более стоек и организован, лучше психологически подготовлен».

Второй этап ежегодного оперативного сбора руководящего состава ВМФ России был проведен на Камчатке. В ходе работы по плану сбора, его участники провели ряд контрольных и показных занятий по тематике, касающейся оперативного искусства и повышения качественных параметров подготовки сил ВМФ, применения сил Флота для исключения любых угроз безопасности с морских и океанских направлений. Обсуждались вопросы дальнейшего развития комплексной инфраструктуры базирования Подводных сил в Вилючинске.