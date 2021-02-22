Российские ВКС поддержали наступление сирийской армии

Волна воздушных ударов ВКС России в Сирии уничтожила по меньшей мере 21 боевика террористической организации ДАИШ (ИГ - запрещено РФ).

Об этом со ссылкой на данные базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) передаёт телеканал «Аль-Арабия».

Более двух десятков игиловцев уничтожены в результате не менее 130 авиаударов, «нанесённых за последние 24 часа российскими военно-воздушными силами по группировке ИГИЛ в провинциях Алеппо, Хама и Ракка», говорится в сообщении SOHR.

Воздушные рейды последовали за серией атак террористов на правительственные силы, в результате которых погибли по меньшей мере восемь ополченцев, сражавшихся на стороне Башара Асада.

В последние месяцы обширный регион «Белая пустыня» (Бадия аш-Шам, в центральной и восточной части Сирии) стала ареной всё более частых боёв между остатками ИГИЛ и правительственными войсками, поддерживаемыми российской авиацией. По данным SOHR, в ходе этих столкновений за последние два года убито более 1300 сирийских военных и 145 проиранских ополченцев, а также более 750 игиловцев.