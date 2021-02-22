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Интерфакс-АВН

"Калашников" может начать поставки новых автоматов АК-12 МВД и Росгвардии в 2022 году

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АК-12 окончательной версии
АК-12 окончательной версии.
Источник изображения: Калашников Медиа, Минобороны РФ

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - МВД России и Росгвардия испытывают новый автомат АК-12, поставки в эти ведомства могут начаться в следующем году, сообщил глава концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Дмитрий Тарасов.

"В этом году опытную эксплуатацию АК-12 проводят МВД РФ и Росгвардия. По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках в эти ведомства можно будет говорить не раньше 2022 года", - сказал он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

На вопрос, сколько автоматов АК-12 получит в 2021 году Минобороны РФ, Тарасов ответил: "Концерн "Калашников" не комментирует объемы ГОЗ и предлагает обратиться к заказчику".

В январе 2018 года в Минобороны сообщили о решении принять на вооружение новые автоматы концерна "Калашников" - АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм).

АК-12 позиционируется как новый армейский автомат, АК-15 - автомат для спецподразделений.

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ОАЭ
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Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Росгвардия
Ростех
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