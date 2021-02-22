"Калашников" и Минобороны ведут переговоры по новому контракту на АК-12

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ ведут переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12 с доработанной конструкцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна на проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов международной оружейной выставке IDEX-2021.

"В настоящее время Минобороны России прорабатывает возможность заключения с концерном долгосрочного контракта на поставку в увеличенных объемах автоматов АК-12 с изменениями, внесенными по результатам войсковой эксплуатации", - сказали РИА Новости в пресс-службе.

В концерне уточнили, что в АК-12 были внесены конструктивные изменения по итогам войсковой эксплуатации этих автоматов в частях и подразделениях Вооруженных сил РФ. Доработки улучшили эргономику оружия и повысили удобство его технического обслуживания.

"Автомат получил более эргономичный, облегченный регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел", - пояснили в пресс-службе компании.

АК-12 базовой версии был принят на вооружение в 2018 году. Поставки оружия в войска начались в том же году.

На базе АК-12 концерном создан новый автомат АК-19 под натовский патрон 5,56 на 45 мм, который на IDEX-2021 впервые будет показан за рубежом.