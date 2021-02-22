"Калашников" рассчитывает на интерес Ближнего Востока к АК-19

АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" рассчитывает на интерес заказчиков с Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО, сообщили в пресс-службе концерна на международной оружейной выставке IDEX-2021, проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"Концерн рассчитывает на интерес к автомату со стороны тех стран региона Ближнего Востока и не только, в армиях которых используется калибр 5,56 на 45 мм", - сказали в пресс-службе.

Ранее гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов сообщал, что на АК-19 уже получены первые заявки.

Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.