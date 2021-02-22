МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12

АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. МВД России и Росгвардия начали опытную эксплуатацию новых автоматов АК-12, ранее поступивших на вооружение Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"В этом году опытную эксплуатацию АК-12 проводят МВД РФ и Росгвардия. По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках этими ведомствами можно будет говорить не раньше 2022 года", - сказали в концерне.

АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны РФ, поставки автоматов в российские Вооруженные силы РФ начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел.

Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. АК оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.