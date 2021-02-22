Белоруссия планирует купить партию новых российских автоматов АК-12

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Белоруссия планирует купить небольшую партию новых российских автоматов АК-12, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" на международной оружейной выставке IDEX-2021, проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"В силу того что в АК-12 используется патрон калибра 5,45 на 39 мм, интерес к нему проявляют те страны ближнего зарубежья, где этот калибр стоит на вооружении. Небольшие партии были поставлены в Казахстан и Армению, сейчас интерес на приобретение небольшой партии для испытаний проявляет Белоруссия", - сказали в концерне.

АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны РФ, поставки автоматов российской армии начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены изменения - АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный прицел.

Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. АК оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.