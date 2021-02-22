"Калашников" модернизировал автомат АК-12

Автомат, в частности, получил более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") провела глубокую модернизацию 5,45-мм автомата АК-12. Об этом сообщили ТАСС в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 в пресс-службе "Калашникова".

"В частности, автомат получил более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления", - проинформировали в "Калашникове".

Как подчеркнули в пресс-службе, автомат был доработан по итогам войсковой эксплуатации. "Тем не менее, конструкторы "Калашникова" совместно с заказчиком не останавливаются на достигнутом и находятся в постоянном поиске направлений дальнейшего совершенствования АК-12", - отметили в "Калашникове".

В настоящее время ведутся серийные поставки АК-12. "На данный момент заказчикам поставлено уже десятки тысяч единиц АК-12", - проинформировали в "Калашникове".

Продвижение мировом рынке

В "Калашникове" сообщили, что начали продвижение на мировом рынке вооружений новейшего автомата АК-15 под патрон 7,62х39 мм.

"АК-15 в калибре 7,62х39 мм является наследником АК-103. Те страны [ближневосточного] региона, которые традиционно используют автоматы в этом калибре и закупали ранее АК-103, рассматриваются как потенциальные покупатели АК-15", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в "Калашникове", поставок АК-15 иностранным заказчикам пока не было.

В пресс-службе отметили, что поставлять АК-15 в Вооруженные силы РФ пока не планируется. "Калибр 7,62 мм в российской армии применяется ограниченно", - сообщили в "Калашникове".

Международная выставка IDEX является крупнейшим ближневосточным салоном вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби. В этом году она проходит в период с 21 по 25 февраля.