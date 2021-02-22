Ростех представит новинки российской оборонной продукции на IDEX 2021

В госкорпорации сообщили, что в ходе выставки состоится презентация нескольких новейших российских систем вооружения, в том числе танка Т-14 "Армата", который демонстрируется в виде модели

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представит новейшие образцы российских вооружений и военной техники на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая открывается в воскресенье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

"IDEX - одна из наиболее значимых международных выставок в мире, на которой госкорпорация "Ростех" всегда представляет широкий перечень новейших разработок. Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются для нас крайне важными рынками, на которых мы реализуем множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества", - привели в пресс-службе слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

По словам главы Ростеха, Россия успешно развивает сотрудничество со странами Ближнего Востока. "Мы поставляем в регион нашу бронетехнику, средства ПВО и многие другие виды военной продукции. При этом мы фиксируем растущий интерес и к нашим гражданским новинкам: гражданской авиатехнике, и цифровым технологиям, например, системам "умного" и "безопасного" города. Более того, мы видим перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции - как военного, так и гражданского назначения", - отметил Чемезов.

Российские новинки

Как отметили в Ростехе, в ходе IDEX 2021 состоится презентация ряда новейших российских систем вооружения, в том числе танка Т-14 "Армата", который демонстрируется в виде модели. На выставке также впервые показана новая инженерная машина УБИМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, автомат АК-19 под 5,56-миллиметровые боеприпасы стандарта НАТО, а также судно на воздушной подушке "Хаска-10".

Международная выставка IDEX является крупнейшим ближневосточным салоном вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби. В этом году она проходит в период с 21 по 25 февраля.