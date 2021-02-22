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РИА Новости

"Калашников" рассказал о госиспытаниях снарядов "Краснополь-М2"

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Управляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд "Краснополь".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Государственные испытания новых управляемых снарядов "Краснополь-М2", а также управляемых мин "Грань" для Вооруженных сил РФ завершатся в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Калашников" в преддверии международной оружейной выставки IDEX-2021, которая открывается в воскресенье в столице ОАЭ.

"В этом году концерн совместно с разработчиком АО "Конструкторское бюро приборостроения" завершает две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам "Краснополь-М2" и "Грань". Госиспытания изделий планируется завершить в текущем году", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным открытых источников, комплекс управляемого вооружения "Краснополь-М2" для ствольной артиллерии изначально был разработан на экспорт и включал управляемые снаряды калибра 155 миллиметров. В этом калибре боеприпасы поставлялись Индии и Китаю.

Также предусматривались поставки комплекса со снарядом калибра 152 миллиметра в российскую армию, в частности, для применения в самоходных артиллерийских установках "Мста-С" и "Акация". Завершение госиспытаний откроет возможность для серийного производства новых снарядов "Краснополь-М2" в интересах российских Вооруженных сил.

По сравнению с базовой версией "Краснополь-М2" имеет большую дальность стрельбы — до 26 километров, против 20 километров у снаряда "Краснополь". У нового снаряда существенно повышена вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели типа танк — она составляет не менее 0,9 против 0,7 у старой версии. Также в новом боеприпасе почти вдвое повышено могущество боевой части, что обеспечивает безвозвратное поражение современных танков и укрепленных сооружений. Обеспечена всесуточность применения, возможность эффективной стрельбы при облачности и сильном ветре.

Комплекс управляемого вооружения КМ-8 "Грань" разработан на базе 120-мм управляемого артиллерийского снаряда "Китолов". Предназначен для стрельбы из гладкоствольных и нарезных минометов соответствующего калибра. Способен с высокой точностью поражать движущиеся объекты.

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Индия
Китай
ОАЭ
Россия
Продукция
2С3 Акация
КМ-8 Грань
Краснополь
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