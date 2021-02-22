"Армата" и "Антей" дебютируют на Ближнем Востоке

Танк и зенитную ракетную систему "Антей-4000" покажут на выставке вооружений и военной техники IDEX 2021

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Танк Т-14 "Армата" и зенитная ракетная система "Антей-4000" дебютируют на крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений и военной техники IDEX 2021, которая открывается в воскресенье в Абу-Даби.

Как сообщили ТАСС в организационном комитете салона, в мероприятии примут участие около 900 компаний и организаций из 59 государств. На выставке будет развернуто 35 государственных павильонов, ожидается, что ее посетят 70 тыс. человек.

В ходе организации IDEX 2021 особое внимание уделялось организации защиты от коронавируса - участники должны будут каждые 48 часов сдавать тесты на наличие инфекции. Как подчеркнули в оргкомитете, эти мероприятия отражают курс ОАЭ на борьбу с коронавирусом.

Россия - один из ведущих участников

Как сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, в состав российской экспозиции, организатором которой выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") входят 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Российскую делегацию возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Площадь российской экспозиции превысит 1 200 кв. метров. В составе экспозиции будет представлена продукция ведущих участников Ростеха, в том числе холдингов "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе", Концерн "Автоматика" и "Росэлектроника".

Российские новинки на выставке

На IDEX 2021 российская оборонная промышленность представит целый ряд новых образцов сухопутной техники и стрелкового оружия. Как ранее сообщили ТАСС в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех), впервые за рубежом будут продемонстрированы основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата" и многоцелевая инженерная машина УБИМ. Группа компаний "Калашников" покажет новейший 5,56-миллиметровый автомат АК-19, выполненный под патрон стандарта НАТО, компактную модификацию пистолета Лебедева ПЛК и новейшее судно на воздушной подушке "Хаска-10".

В ходе выставки состоится первый зарубежный показ зенитной ракетной системы "Антей-4000", разработанной "Концерном ВКО "Алмаз-Антей". Компания также впервые расскажет о модернизации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" до уровня ЗРК "Сосна".

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) продемонстрирует глубоко модернизированную боевую машину пехоты БМП-3, а также двухзвенную систему поддержки морского десанта, в состав которой входит флотская БМП-3 и плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Компания также покажет модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", к которому уже проявили интерес потенциальные заказчики.

На IDEX 2021 состоится первая на Ближнем Востоке презентация бронетехники на платформе "Бумеранг", разработанной "Военно-промышленной компанией". В общей сложности на российской экспозиции будет показано 400 образцов продукции военного назначения.

Вместе с IDEX 2021 состоится выставка военно-морской техники NAVDEX 2021. В ней примут участие 70 компаний из 16 стран, которые представят 17 единиц военно-морской техники.