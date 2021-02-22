Контракт на первый опытный дивизион украинского ОТРК «Сапсан» планируется подписать в 2021 году

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Контракт на первый опытный дивизион ОТРК "Сапсан" для МОУ планируется подписать в 2021 году

Минобороны в этом году профинансирует создание отечественного оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Андрей Таран, министр обороны Украины.

Министерство обороны Украины возвращает в повестку дня проект отечественного оперативно-тактического комплекса. Контракт на первый опытный дивизион ОТРК "Сапсан" планируется подписать в 2021 году. Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран.

- В январе мы побывали в Днепр(опетровск)е, посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ "Южное". Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных Сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам, - рассказал Андрей Таран.

По его словам, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2", который разрабатывается в КБ "Южное".

- Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый тому же ракетному комплексу "Нептун", - подытожил Министр обороны Украины.

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Комментарий заместителя Министра обороны Украины Александра Миронюка, который подробнее осветил этот проект и объяснил механизм, благодаря которому ВСУ смогут получить это оружие максимально быстро.

"Первая батарея будет выполнена в следующем составе: по две пусковые установки и машины заряжания, а также две машины управления - уровня командира батареи и уровня командира дивизиона. Такое решение позволит провести все необходимые испытания, которые включают не только стрельбы, но и организацию связи и управления", - сообщил заместитель Министра обороны Украины.

Таким образом, цикл испытаний "Сапсана" будет значительно компактнее, что позволит ускорить его принятие на вооружение.

"Минобороны заинтересовано в том, чтобы максимально ускорить этот проект. Поэтому мы пошли на такой шаг, который позволяет максимально сэкономить время испытания комплекса. Это позволит принять этот ОТРК на вооружение уже в обозримой перспективе, потому что "Сапсан" - это оружие, которое нужно армии уже сегодня", - добавил заместитель Министра обороны Украины.