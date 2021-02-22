В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Боевики готовят на северо-востоке сирийской провинции Идлиб провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил 20 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Он отметил, что террористы запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» доставили в населенный пункт Тарманин емкости, предположительно, с хлором.

«По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», — сказал представитель ЦПВС.

18 февраля представитель группировки войск Вооруженных сил России в Сирии заявил, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожили группу боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Сообщается, что группа из четырех боевиков охраняла схрон оружия в сирийской провинции Хомс.