В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Новочеркасск"

Большой десантный корабль «Новочеркасск» ЧФ РФ (142) в Босфоре во время активации БЛЭКСИФОР в августе 2012.

Стамбул. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, БДК "Новочеркасск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Судя по осадке корабля, он шел сильно нагруженным.

Как сообщал "Интерфакс", 8 февраля в Средиземное море проследовал БДК "Саратов". Это был уже второй поход корабля в Сирию в текущем году. Первый был совершен в январе.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.