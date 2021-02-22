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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Новочеркасск"

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БДК «Новочеркасск»
Большой десантный корабль «Новочеркасск» ЧФ РФ (142) в Босфоре во время активации БЛЭКСИФОР в августе 2012.
Источник изображения: Cem Devrim Yaylalı / BSNews

Стамбул. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, БДК "Новочеркасск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Судя по осадке корабля, он шел сильно нагруженным.

Как сообщал "Интерфакс", 8 февраля в Средиземное море проследовал БДК "Саратов". Это был уже второй поход корабля в Сирию в текущем году. Первый был совершен в январе.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
1171 Тапир
БДК 775
ЧФ
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