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Российская газета

На оружейном салоне в Абу-Даби РФ покажет, как бороться с беспилотниками

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Источник изображения: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Система борьбы с беспилотными летательными аппаратами, включающая средства радиоэлектронного и противовоздушного противодействия, будет представлена "Рособоронэкспортом" на открывающейся 21 февраля в столице ОАЭ оборонной выставке IDEX-2021.

"Учитывая внимание к российским средствам борьбы с беспилотниками во всем мире и на Ближнем Востоке, в частности, мы разработали и предлагаем уникальное для мирового рынка комплексное решение - боевую систему, способную эффективно противостоять действиям дронов, сочетающую средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО различных классов", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Действительно, российская база Хмеймим в Сирии неоднократно подвергалась атакам самых различных беспилотников. И ни одному из них не удалось прорваться к охраняемым объектам.

По словам Михеева, представляемые на IDEX-2021 системы способны обеспечить противодействие массированному воздушному налету беспилотников путем подавления их командно-телеметрических каналов и каналов навигации. Для физического уничтожения дронов используется подсистема огневого поражения, основу которой могут составить комплексы ПВО малой дальности, такие как ЗРПК "Панцирь-С1М" или ЗРК типа "Тор".

Решение задач противовоздушной обороны последнего рубежа наиболее оптимально обеспечивают переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" или "Игла-С", а также боевые машины отделения ПЗРК "Гибка-С", способные стрелять ракетами как от "Вербы", так и от "Иглы-С".

Еще в ноябре 2019 года, вскоре после уничтожения ряда нефтяных объектов Саудовской Аравии ударными беспилотниками, Россия разработала и предложила партнерам на Ближнем Востоке и в Африке многоуровневую систему борьбы с бесплотными летательными аппаратами. В рамках IDEX-2021 с этой системой можно ознакомиться более детально.


Сергей Птичкин

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Саудовская Аравия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Верба ПЗРК
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