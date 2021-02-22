Российские новинки ПВО представят на выставке IDEX-2021

На оружейном салоне IDEX-2021, который открывается 21 февраля, впервые представят российские новинки ПВО, разрешенные к экспорту.

На стенде концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в виде макетов и компьютерной визуализации покажут зенитно-ракетную систему большой дальности "Антей-4000", зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Викинг" и модернизацию хорошо известного в мире зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Стрела" до уровня ЗРК "Сосна". Подробные комментарии по новинкам дадут компетентные специалисты.

Как сообщили в пресс-службе концерна, эти системы и комплексы противовоздушной обороны имеют хорошие шансы стать одними из самых востребованных на мировом рынке вооружений.

"Антей-4000" создан на базе новейшей мобильной системы С-300В4, входящей в систему ПВО Сухопутных войск России. По своим характеристикам он практически не уступает С-400, а по некоторым даже превосходит. Система обладает высочайшей мобильностью и проходимостью, так как его база гусеничная. В новой ЗРС дальность поражения аэродинамических целей ракетами 9М83МЭ составляет 150 км, а 9М82МДЭ - 380 км. Высота поражения аэродинамических целей "тяжелой" ракетой - 33 км. Как считают специалисты, "тяжелая" и дальнобойная ракета еще и самая быстрая в мире.

"Викинг" - экспортная версия комплекса "Бук-М3", совсем недавно поступившего на вооружение Российской армии. По сравнению с хорошо известным комплексом "Бук-М2", дальность стрельбы у него увеличилась в полтора раза, достигнув 65 километров. Кроме того, в полтора раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей - по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18. "Викинг" разрабатывался и создавался с учетом трендов мирового рынка. Его технические особенности позволяют максимально адаптировать комплекс под запросы иностранных заказчиков.

Другая новинка - модернизация широко представленного в мире ЗРК "Стрела" до уровня ЗРК "Сосна". По сравнению с предшественником у ЗРК "Сосна" в два раза увеличена дальность поражения целей, в три раза - боекомплект, повышена скрытность применения и введена полная автоматизация сопровождения и поражения цели.

Кроме перечисленных новинок, демонстрируются хорошо известные на мировом рынке системы и комплексы ПВО. Желающие смогут ознакомиться с презентационными материалами по ЗРС С-400 "Триумф", С-300ПМУ2 "Фаворит", ЗРК "Бук-М2Э", зенитным пушечно-ракетным комплексом "Тунгуска-М1", ЗСУ-23-4 "Шилка-М4". На отдельных мониторах будет демонстрироваться информация о продукции, предназначенной для ПВО ВМФ. Это зенитно-ракетные комплексы морского базирования "Риф-М" и "Штиль-1", зенитно-артиллерийский комплекс "Пальма" и турельная установка "Комар".

Сергей Птичкин