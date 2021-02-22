Стокгольм пытается втянуть Финляндию в антироссийский блок

Поскольку Финляндия является вероятной потенциальной точкой для «вторжения российских войск», ей следует как можно скорее озаботиться своей обороноспособностью.

С рекомендациями на этот счет выступил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.

По его мнению, финнам следует как можно скорее закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab.

Шведский бригадный генерал пояснил агентству Defense News, что тогда, в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» смогут отступить на базы соседней Швеции.

Патерсон справедливо полагает, что такой «маневр» совершить легче, обладая самолетами Gripen. И не видит никаких отрицательных последствий для Финляндии, которая должна оставить свое небо «российскому агрессору», чтобы защищать Стокгольм.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — заверил Перссон.