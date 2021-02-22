«Торнадо-К» научится возить танки

АО «Ремдизель» создаст бронированный тягач-танковоз.

Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

«В семействе «Торнадо-К» на базе шасси К-53958 колесной формулы 8х8 планируется создать тягач-танковоз», - сказал он.

Кроме этого, мир увидит еще бортовой грузовик такой же формулы (8х8), а на базе шасси К-5395 колесной формулы 6x6 появятся седельный тягач и бортовой грузовой автомобиль.

Зарахович рассказал и о будущем семейства бронеавтомобилей «Тайфун». По его словам, производится уже девять модификаций этой машины, а на стадии завершающих испытаний находится более десятка образцов.