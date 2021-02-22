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Военно-промышленный курьер

«Торнадо-К» научится возить танки

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Источник изображения: vpk-news.ru

АО «Ремдизель» создаст бронированный тягач-танковоз.

Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович. 

«В семействе «Торнадо-К» на базе шасси К-53958 колесной формулы 8х8 планируется создать тягач-танковоз», - сказал он. 

Кроме этого, мир увидит еще бортовой грузовик такой же формулы (8х8), а на базе шасси К-5395 колесной формулы 6x6 появятся седельный тягач и бортовой грузовой автомобиль.

Зарахович рассказал и о будущем семейства бронеавтомобилей «Тайфун». По его словам, производится уже девять модификаций этой машины, а на стадии завершающих испытаний находится более десятка образцов.

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Ремдизель
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