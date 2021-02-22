На случай войны с Россией: в Швеции разработали план для ВВС Финляндии

Финским ВВС предложили отступить на шведские базы в случае атаки России

Швеция предложила Финляндии отступить в случае войны с Россией на шведские военные базы. За подобными заявлениями вполне могут стоять коммерческие интересы. Что стоит за заявлениями высокопоставленных шведских военных, - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В случае войны с Россией воздушный флот Финляндии может перебазироваться в Швецию, заявил замкомандующего шведских ВВС Андрес Перссон. Об этом пишет Defense News.

«В этом случае мы будем как единые военно-воздушные силы с двумя командующими», - заявил он.

По версии Перссона, именно Швеция и Финляндия якобы могут стать потенциальными точками вторжения российских войск. И если это произойдет, продолжил он, вражеские самолеты могут входить в воздушное пространство обоих государств в большом количестве.

Однако это заявление можно рассматривать еще и в контексте борьбы за контракты на поставку самолетов в Финляндию. Сейчас «финская гонка» - один из двух дорогостоящих соревнований в Европе (второй тендер проходит в Швейцарии), где основные поставщики по обе стороны океана борются за свои позиции. На реализацию программы Финляндия выделяет около $12 млрд.

Хельсинки запросили до конца апреля окончательные предложения от Airbus по Eurofighter; Dassault для Rafale; Boeing для Super Hornet; Lockheed Martin для F-35; и Saab для Gripen E/F.

Последняя компания - шведская, а потому Андрес Перссон считает, что Финляндия должна приобрести именно истребители SAAB JAS 39 Gripen E/F, поскольку так было бы существенно легче осуществить объединение усилий ВВС двух стран.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сказал, что этот истребительный тендер проходит во время «ухудшающейся ситуации с безопасностью» вокруг Балтийского моря, в чем он обвиняет российских военных. Он назвал расширение сотрудничества между скандинавскими странами в сфере обороны предпосылкой для противодействия «агрессивным действиям» Москвы.

Производители боевых самолетов делают все возможное, часто с помощью правительств своих стран, чтобы рекламировать свои самолеты на тендерах в Финляндии и Швейцарии.

Тем не менее, предложение SAAB Gripen было исключено из истребительного тендера в Швейцарии в 2019 году, потому что версия самолета E не была полностью готова к режиму демонстрации полетов, установленному правительством этой страны.

Однако SAAB по-прежнему делает ставку на международную экспансию своих истребителей благодаря продаже Gripen Бразилии, сказал Микаэль Йоханссон.

Между тем, Норвегия, самая западная страна Скандинавского полуострова, модернизирует свои ВВС с помощью F-35, пишет Defense News.

Saab JAS 39 Gripen - шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией SAAB Avionics. JAS расшифровывается как Jakt - истребитель, Attack - штурмовик, Spaning - разведчик. «Gripen» означает «Грифон». Версия JAS 39E/F представляет собой глубоко модернизированный вариант этой машины с активной фазированной антенной решеткой разработки Leonardo Raven ES-05. Станция массой 215 кг работает в X-диапазоне и обеспечивает обзор пространства шириной 200 град. Возможно слежение как за воздушной, так и наземной обстановкой. При этом заявлен существенный рост дальности и надежности обнаружения целей в сравнении со штатной РЛС самолетов предыдущих модификаций. Также увеличена дальность обнаружения целей с малой ЭПР.

Дополнительным средством обнаружения является инфракрасная оптико-локационная станция (ОЛС) Leonardo SkyWard-G. Это изделие предназначается для обзора передней полусферы и обнаружения теплоконтрастных воздушных или наземных целей. ОЛС планируется использовать в качестве дополнения к основной РЛС.

С 1997 года самолет состоит на вооружении ВВС Швеции.

В целом, SAAB JAS-39E/F Gripen - весьма интересный самолет. Как ранее рассказывала «Газета.Ru», шведская школа конструирования самолетов очень хороша, причем по целому ряду моментов. Во-первых, они мастера создавать относительно небольшие самолеты. Кроме них в мире этого не умеет делать никто. Во-вторых, у них очень высокий класс создания самолетов с понятной стоимостью обслуживания. Для шведских машин характерна низкая трудоемкость обслуживания и ее просчитываемая стоимость.

К слову говоря, ВВС Финляндии уже с 2015 года ищут новый истребитель для обновления своего авиационного парка. Военно-воздушные силы Финляндии насчитывают 121 боевой самолет

(F/A-18C - 55, F/A-18D - 7, F-28 «Maritime Enforcer» - 1, F-27 «Friendship» - 2, «Хок» - 58, «Learjet 35A» - 3, Valmet L-90 «Redigo» - 8, Piper PA-31-350 «Chieftain» - 5, учебно-тренировочных Valmet L-70 «Vinka» - 28). Численность личного состава ВВС составляет 3,85 тыс. чел.

Как ранее писала «Газета.Ru», корпорация SAAB еще с июля 2019 года вместе с Великобританией и Италией участвует в программе создания истребителя Tempest («Буря»). Цель проекта - разработать боевой самолет следующего поколения для европейского континента.

Старший военно-воздушный аналитик аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуг Барри утверждал, что шведы привносят в программу несколько преимуществ, и не в последнюю очередь - их производственные навыки.

«SAAB смог создать боеспособный боевой самолет по цене, которую может себе позволить такая страна, как Швеция, поэтому они привносят в проект конкурентоспособность по стоимости и множество потенциальных заказов», - заявлял ранее Барри.

Таким образом, истребитель SAAB JAS 39E/F Gripen на мировом оружейном рынке оценивается весьма высоко и определенные шансы на победу в финском тендере у него есть.

«Что касается гипотетического вторжения Вооруженных сил Российской Федерации в Финляндию и другие скандинавские страны, то достаточно оценить боевой и численный состав Западного военного округа, причем даже с учетом возможных перегруппировок из внутренних районов страны, чтобы прийти к выводу, что стратегическая наступательная операция на этом театре военных действий является следствием чрезмерных фантазий шведского военного руководства»,

- сказал «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок