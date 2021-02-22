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ТАСС

Посадочный аппарат "Луны-25" успешно прошел акустические испытания

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Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Станция должна отправиться к естественному спутнику Земли в октябре 2021 года

ТАСС, 20 февраля. Посадочный аппарат станции "Луна-25", которая осенью должна отправиться к естественному спутнику Земли, успешно прошел акустические испытания. Об этом пишет ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Во время испытаний аппарат находился в специальной камере. Там на него действовали звуковые волны в широком диапазоне частот. По словам руководителя центра экспериментальной отработки полноразмерных изделий и их составных частей РКК "Энергия" Михаила Семенова, аналогичные нагрузки аппарат будет испытывать во время полета ракеты. "Акустическая камера позволяет достигать уровня звука в 160 децибел", - уточнил специалист.

Успех испытаний подтвердил визуальный осмотр, который провели инженеры НПО им. С. А. Лавочкина.

"Луна-25" станет первым отечественным аппаратом на естественном спутнике Земли в современной истории России. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина сообщали, что аппарат будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Энергия РКК
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