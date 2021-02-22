В России начали разрабатывать новую гиперзвуковую ракету "Гремлин"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия создает гиперзвуковую управляемую ракету под кодовым названием "Гремлин", сообщили "Известия".

По данным издания, опытно-конструкторские работы стартовали в ноябре 2018-го. Испытания ракеты намечены на 2023 год, скоро создатели начнут тестировать двигатель комплекса.

Технические характеристики ракеты не разглашаются, однако известно, что она будет меньше, чем принятая на вооружение Х-47М2 "Кинжал". Предполагается, что "Гремлин" сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а его скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.

Пока неизвестно, будет ли ракета иметь вариант с ядерной боевой частью.

По предварительным данным, "Гремлин" разрабатывается для истребителей пятого поколения Су-57, однако эксперты не исключают, что боеприпасом могут оснастить бомбардировщики Ту-22М3М и ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее назвал гиперзвуковые комплексы основой российских сил неядерного сдерживания. В прошлом году на боевое дежурство поставили две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард", до этого Южный военный округ получил в распоряжение перехватчики с ракетами "Кинжал". Минобороны также сообщало об успешных пусках ракет "Циркон", которыми оснастят боевые корабли и подлодки.