Первый SSJ-100 авиакомпании «Россия» получил название «Магнитогорск»

Первый Superjet 100 авиакомпании «Россия» получил имя Города трудовой доблести Магнитогорска. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба компании.

Презентация лайнера Superjet 100, названного в честь Магнитогорска, состоялась в международном аэропорту Шереметьево в преддверии Дня защитника Отечества.

За день до этого самолет совершил первый полет в Магнитогорск и вернулся в аэропорт столицы.

В презентации лайнера приняли участие представители ФГБУ «Роспатриотцентр» и победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Сегодня существует большое количество проектов, посвященных сохранению исторической памяти, и название российского воздушного судна, которое будет совершать рейсы по всей стране, даст возможность огромному количеству людей узнать еще больше о заслугах своих соотечественников», — отметила начальник управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» Алена Васенкова.

Магнитогорск стал первым Городом трудовой доблести, имя которого нанесено на фюзеляж самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия».

В конце 2020 года компания «Россия» и ФГБУ «Роспатриотцентр» подписали соглашение о том, что самолеты Superjet 100, которые получит авиакомпания, будут носить названия Городов трудовой доблести. Специальный проект названия воздушных судов в честь Городов трудовой доблести приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.