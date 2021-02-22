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Россия купит тяжелые «Альтиусы»

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Источник изображения: Кадр: пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России заключило контракт на покупку первой партии тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Альтиус», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

«Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», — говорится в документе.

Производство соответствующей партии запланировано на 2021 год.

В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

Тогда же Минобороны России представило видео первого полета беспилотника «Альтиус-У».

Согласно открытым данным, масса «Альтиуса» оценивается в шесть тонн, еще две тонны может занять ракетно-бомбовое вооружение.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
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Проекты
БПЛА
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