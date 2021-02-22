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ТАСС

Песков: ожидание прорывов РФ в космосе естественно, но важно правильно оценивать ситуацию

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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента отметил, что работа в этой области ведется титаническая

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ожидания россиян относительно прорывов в космической сфере естественны, но важно правильно оценивать суть происходящего, работа в этой области ведется титаническая. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя критику пользователей соцсетей в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как тот опубликовал в Twitter фотоколлаж на первые снимки с американского марсохода.

"Реакция в соцсетях далека от квалифицированной реакции. Как правило те, кто пишет в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, не обладают профессиональными данными, не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерии оценки успеха, и к этому нужно относиться с пониманием", - сказал Песков.

Он добавил, что так как Россия является "страной-пионером в освоении космоса и страной с глубочайшим потенциалом развития космической отрасли, конечно, россияне ждут от этой отрасли прорывов и сенсаций". "Это нормальное ожидание, но эта работа строится каждый год, насыщенный сложными пусками, проблемами. Главное - поступательно решать эти проблемы. И мы видим, что работа ведется титаническая", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на публикацию первых снимков Марса с американского марсохода Perseverance ("Настойчивость"), опубликовав фотоколлаж в Twitter. На изображение с камеры марсохода он наложил свою фотографию, сопроводив снимок подписью: "Первое, что увидели американцы на Марсе". Позднее твит был удален.

Марсоход Perseverance в четверг осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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