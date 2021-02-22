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Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов предложил российским предприятиям ОПК выходить на биржи

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Казань. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Российским промышленным предприятиям, в том числе работающим по гособоронзаказу, в условиях ограничения бюджетных возможностей следует подумать о привлечении средств через реализацию ценных бумаг, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Можно бы подумать и о более серьезном привлечении внебюджетных средств через механизмы реализации ценных бумаг, которые практически мы используем очень мало. Знаю, что в промышленности в целом это может быть чуть выше, а в ОПК это практически не используется, все надеются только на бюджетные средства, либо на прибыль предприятий, либо на кредитные средства", - сказал Борисов на итоговой коллегии Минпрома Татарстана в Казани в субботу.

Он отметил, что средства, привлекаемые с использованием механизмов реализации ценных бумаг, дешевле заемных.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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