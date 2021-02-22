Минобороны РФ получит первую партию новых ударных дронов

Министерство обороны России подписало контракт на поставку установочной партии разведывательно-ударных беспилотных аппаратов "Альтиус-РУ". Информация об этом обнародована в материалах итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Как следует из документов, обособленное подразделение № 2 АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Казани успешно провело защиту и закрытие этапа "Технический проект". Партия дронов должна быть изготовлена в этом году.

"Альтиус-РУ" является окончательным обликом беспилотника "Альтиус", который разрабатывался с 2011 года создавался ОКБ имени Симонова в Казани по заказу российского оборонного ведомства. Летные испытания начались в 2016 году, а в 2018-м проект был передан казанскому подразделению УЗГА.

По имеющимся данным, разведывательно-ударный аппарат массой около шести тонн может нести до двух тонн боевой нагрузки. Дальность полета составляет около 10 тысяч километров. Дрон оснащается спутниковыми средствами связи и искусственным интеллектом, способным обмениваться информацией с пилотируемыми летательными аппаратами.

Тимур Алимов