Превращение автомобильного прицепа в БМП-2 показали на видео

Ложные цели, имитирующие образцы военной техники, популярны во многих армиях мира. Есть они и в белорусских вооруженных силах.

Например, макет боевой машины пехоты выполнен на основе обычного прицепа, который с виду ничем не отличается от обычного грузового. Когда это необходимо, его перебрасывают в нужный район, затем снимается тент, откидываются борта и группа из пяти военнослужащих за короткое время легко собирает "БМП-2".

Приманка для артиллерийских снарядов, авиационных бомб и ракет очень похожа на оригинал, если ее поместить в окоп и замаскировать, то противник обязательно отреагирует.

Белорусская промышленность также наладила производство ИМТ-72 - фальшивых танков Т-72, на которых для максимального сходства даже установлены "динамическая защита "Контакт" и "зенитный пулемет "Утес".

Их также помещают в прицепы. Масса такого изделия 3500 кг. Время развертывания всего 20 минут. Имеющийся тепловой генератор имитирует работу двигателя.

В результате такой "семьдесят второй" выглядит как настоящий в ночных и оптических прицелах, на экранах радиолокаторов.

При необходимости уже в развернутом виде "танк" можно перемещать по позиции, и у него вращается башня.

Как утверждают разработчики, вероятность приятия их продукции за действительную технику достигает 90 процентов.

В России также разработаны различные макеты военной техники: грузовики, танки, бронетехника для пехоты, самолеты, средства противовоздушной обороны. Их не только демонстрируют на выставках, но и активно задействуют в ходе учений различного масштаба.

Алексей Моисеев