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Российская газета

Универсальный солдат: какое оружие устанавливали на УАЗ-469

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Источник изображения: rg.ru

Ульяновские УАЗ-469 и УАЗ-3151 до сих пор популярны во многих армиях мира. Причем эти автомобили применяются не только как командирские или для транспортировки личного состава, но и для установки различного вооружения.

Например, на них монтировали 7,62-мм пулеметы ПК, крупнокалиберные советские 12,7-мм ДШК, НСВ "Утес", китайские W85 и более мощные 14,5-мм КПВ.

Можно еще упомянуть варианты с 30-мм автоматическими гранатометами АГС-17 "Пламя" и противотанковыми ракетными комплексами "Фагот" и "Конкурс".

На этих внедорожниках без проблем размещали и 73-мм станковые гранатометы СПГ-9 "Копье". Такие "уазики" используются, например, иракскими военными в боях против боевиков незаконных вооруженных формирований.

Также в Ираке были замечены и российские джипы с легкими 106,7-мм реактивными системами залпового огня Тип 63 производства КНР.

Считается, что они не столь эффективны как "Грады" или "Ураганы", но обладают лучшей мобильностью и более просты в эксплуатации.

По некоторым данным, впервые УАЗ-469 под китайские РСЗО стали приспосабливать еще в 80-е годы в Афганистане. Наибольшее распространение они получили уже после вывода 40-й армии.

В этой же "горячей точке" воевали автомобили - вездеходы с авиационными блоками УБ-32-57, УБ-16-57 для запуска 57-мм неуправляемых ракет.

В настоящее время данный опыт уже востребован в ходе других военных конфликтов, например в Сирии и Ливии.



Алексей Брусилов

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Страны
Афганистан
Ирак
Китай
Ливия
Россия
Сирия
Продукция
АГС-17
Б-32
Фагот
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