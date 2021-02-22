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WarSpot

На Марсе новый планетоход и первый вертолёт

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Источник изображения: warspot.ru

На Марсе появился самый крупный и самый совершенный планетоход. Вчера, 19 февраля, пресс-служба NASA объявила об успешной посадке на Красной планете марсохода Perseverance.

Аппарат массой 1026 кг преодолел 472 млн км за 203 дня и в ночь на 19 февраля совершил успешную посадку. В течение следующих недель команда NASA проведёт его полную проверку, после чего Perseverance сможет приступить к двухлетней программе изучения Марса.

Посадка Perseverance на Марсе

Основной задачей марсохода станет изучение кратера Езеро, где располагалось древнее озеро, и сохранилось русло реки. Perseverance будет одновременно геологом и астробиологом, собирая пробы грунта и ища в них признаки древней жизни. Кроме того, марсоход оснащён миниатюрным дроном-вертолётом Ingenuity — с его помощью исследователи намерены совершить первый управляемый полёт за пределами Земли.

Демонстрация вертолёта Ingenuity

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