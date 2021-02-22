Факти (Болгария): зачем отправлять детей на военную подготовку, если не готовишься к войне

В Болгарии принято решение о введении программы начальной военной подготовки. Одни читатели вспоминают, как такие уроки проходили при социализме. Другие опасаются, что правительство и НАТО решило учить детей для будущей войны с Россией.

Болгарское министерство образование объявило о новой программе "патриотического воспитания" среди учащихся 8-10 классов. О патриотизме в Болгарии принято говорить как о покойнике - или хорошее, или ничего. И в этом-то вся проблема: феномен патриотизма рассматривают однобоко, история интерпретируется необъективно, не учитываются "темные стороны" патриотизма (ксенофобия, кровопролития, репрессии к инакомыслящим). Разговоров о "славных болгарских воинах" и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм "роет окопы, а не прокладывает мосты".

В болгарском обществе нет недостатка в таком патриотизме, зато у него есть пробелы в здравоохранении, уровне образования и бытовой культуры, политической и гражданской честности. Современным детям было бы полезнее разбираться в том, как пишутся компьютерные программы, а не в том, из чего состоит Калашников. Читатели считают, что военная подготовка будет нелишней - либеральные ценности не смогут охранять государственные границы.

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Комментарии

Кси

Военную подготовку надо было вернуть, навыки нелишние, кто хочет мира - готовится к войне.

Трьстика

Я НАТО присягу не давал!

Последния Софиянец

Раньше в школе были занятия по военной подготовке, надо было собирать и разбирать автомат Калашникова на время, на стрельбище стреляли. И девочки тоже.

Джоко

Американцы готовятся к войне, а русские? Почему одни готовят кадетов, а другие пионеров? Наши дети и внуки не могут добыть огонь, вскипятить воду, не смогут прокормить себя на природе, если рядом нет Макдональдса и КФС! Пушечное мясо для чипсов, колы и интернета. Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!

Стефан Петров

Конечно, готовимся (точнее нас готовят) к войне - к войне против России. Европа закупает истребители, т.е. нужно будет охранять небо, у США купили истребители-бомбардировщики - для нападения. Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне.

Гост

Да на кого мы с тремя истребителями нападем? Ты знаешь, сколько истребителей у России? Около 3 тысяч, причем новых больше тысячи, а еще есть вертолеты, военно-транспортная авиация. И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно.

Алис48

Если вы знакомы с нашей историей, могли бы понять, что мы никогда не нападем на Россию! Да, они отвратительно к нам относятся после Второй мировой войны, но именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет. Несколько лет назад были учения НАТО в Румынии - наши отказались стрелять по чучелам, потому что они были одеты в русскую форму.

Ха ха

Во время Второй мировой войны мы объявили войну США, хотя у них было в несколько раз больше самолетов. Почему ты думаешь, что сегодня кто-нибудь из наших не нападет на Россию?

Иван Грозни

Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель - "приступ патриотизма". Одинаково хорошо разбираться в компьютерах, роботах и оружии. Мы должны быть реалистами. Мы живем в капиталистическом обществе, в котором граница между свободой и беззаконием невидима. В случае необходимости человек должен иметь возможность адекватно защитить свое достоинство. Кто сегодня может дать 100-процентную гарантию прочного мира (не говоря уже о терроризме)? Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим.

Троцки

Лев Троцкий 100 лет назад говорил: "Ты можешь не думать о войне, но она думает о тебе". Войны нам не избежать, неважно, какой - межрасовой, межэтнической, гражданской. Военная подготовка была комплексной - нужно было уметь обращаться с защитой от оружия массового поражения, оказывать первую медицинскую помощь, иметь базовые знания об обороне и наступлении. Через несколько лет придут цветные люди и окажется, что современные поколения с радужным флагом будут отражать кибератаки своими смартфонами…

А питам

А зачем учеников американского колледжа отправляют на гей-парады? Болгария готовится к гей-революции?

дедо иван

Пусть лучше молодежь учится держать автомат, чем носить платья и обувь на каблуках. Место мужика в казарме, гея - на прайде. Новые времена прошли, на нас напали террористы. Мы должны быть сильными, чтобы выжить. Когда я служил, в болгарской армии было 200 тысяч военных, сейчас не наберется и 20 тысяч. Не смешно уже, плакать хочется.

Орсун

В качестве полигона можно использовать Народное собрание (парламент). Утром, когда депутаты входят, по ним надо открыть огонь (как в пейнтболе). Так будет определяться кворум. По-моему, было бы круто.

101

Военными после таких занятий они, конечно, не станут. Но зато хотя бы на несколько часов отложат телефоны и сигареты. Надеюсь, современные дети никогда не поймут, какую бессмысленную жизнь они проживают и как мимо них проходит целая вселенная приключений и эмоций. Они не виноваты, просто родились в такое время.

Asdf

Пусть будет, чтобы не было обязательного призыва в армию и чтобы кто-то, возможно, проявил бы интерес к профессиональной армии. Либерастские опоры не охраняют государственные границы!

Уйке

Дети должны расти с любовью в уме и сердце к Родине, это самое главное, а владеть оружием они легко научатся! Много лет назад я был в Швейцарии, и там мне объяснили, как у них организована военная служба - они должны один раз пройти 45-дневное обучение, а потом каждый год записываться на двухнедельные сборы. Каждый мужчина до 50 лет ведет военный отчет, у него есть комплект военного снаряжения, в том числе автоматическая винтовка с 60 патронами, за которую он несет ответственность. Высшее офицерское звание - полковник, а звание генерала главнокомандующий получает только во время войны!