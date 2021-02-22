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Интерфакс-АВН

Российские военные поставят на боевое дежурство новый дивизион С-400 на Сахалине

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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Дивизион систем ПВО С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине в середине следующей недели, сообщили в Минобороны РФ.

"24 февраля боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВО заступают на боевое дежурство по охране восточных воздушных рубежей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным министерства, системы будут размещены в районе военного городка Большая Елань в Сахалинской области.

В декабре 2020 года военные сообщали о размещении систем ПВО С-300В4 на Курильских островах

С-400 - система ПВО дальнего действия. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

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