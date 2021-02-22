В Афганистане оценили российские вертолеты Ми-35

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул приветствовал бы подвижки на переговорах с Москвой по поставкам вооружений, российские вертолеты доказали свою эффективность в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад.

Он отметил, что данная тема может быть поднята в ходе визита в Москву на следующей неделе главы МИД ИРА Мохаммада Ханифа Атмара. Как заявили ранее в МИД РФ визит Атмара состоится с 24 по 27 февраля.

"По поводу нового соглашения я пока не знаю, об этом нужно будет говорить по итогам визита министра. Но в целом мы бы приветствовали какие-то подвижки в этой области", - заявил посол Афганистана.

"У нас обновленные, достаточно молодые военно-воздушные силы, так что мы будем приветствовать, если сможем развить наше сотрудничество с Россией в этой сфере. В предыдущие годы к нам поставлялись, напрямую и через партнеров, например, Индию, российские вертолеты (многоцелевые Ми-35), они доказали свою эффективность в боевых условиях", - заявил Джавад.

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