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РИА Новости

В Афганистане оценили российские вертолеты Ми-35

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Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ на командно-штабных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ на командно-штабных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул приветствовал бы подвижки на переговорах с Москвой по поставкам вооружений, российские вертолеты доказали свою эффективность в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад.

Он отметил, что данная тема может быть поднята в ходе визита в Москву на следующей неделе главы МИД ИРА Мохаммада Ханифа Атмара. Как заявили ранее в МИД РФ визит Атмара состоится с 24 по 27 февраля.

"По поводу нового соглашения я пока не знаю, об этом нужно будет говорить по итогам визита министра. Но в целом мы бы приветствовали какие-то подвижки в этой области", - заявил посол Афганистана.

"У нас обновленные, достаточно молодые военно-воздушные силы, так что мы будем приветствовать, если сможем развить наше сотрудничество с Россией в этой сфере. В предыдущие годы к нам поставлялись, напрямую и через партнеров, например, Индию, российские вертолеты (многоцелевые Ми-35), они доказали свою эффективность в боевых условиях", - заявил Джавад.

Читайте полный текст интервью >>>

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Россия
Продукция
Ми-35
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