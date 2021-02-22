Особо опасен: MW оценил комбинацию Су-57 с новой гиперзвуковой ракетой

Испытательные полеты российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 с макетом новой гиперзвуковой ракеты привлекли внимание зарубежных СМИ.

Как пишет Мilitary Watch, сочетание гиперзвукового вооружения с истребителями, которые обладают подвинутыми характеристиками, представляют особенно опасную комбинацию.

По мнению издания, Россия разрабатывает миниатюрный вариант гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал" для развертывания на Су-57. Мilitary Watch напоминает, что ракета Х-47М2 может использоваться на самолетах, которые намного крупнее Су-57. Речь идет о МиГ-31К и бомбардировщике Ту-22М. Они несут вооружение не внешних точках подвески, в то время как ракеты, предназначенные для Су-57, по всей видимости, будут размещены во внутренних отсеках, поэтому они должны быть компактнее.

"В отличие от американского F-22 и китайского J-20, находящихся на вооружении, глубокие отсеки Су-57 позволяют не только нести больше ракет класса "воздух-воздух", но и размещать вооружение большого диаметра, такое как крупные бомбы, крылатые и баллистические ракеты. Су-57 с самого начала создавался как для нанесения ударов по целям на поверхности, так и для миссий "воздух-воздух", тогда как F-22 и J-20 разрабатывались исключительно для обеспечения превосходства в воздухе", - пишет Мilitary Watch.

При этом пока неизвестны характеристики гиперзвукового оружия для Су-57. Что же касается оригинальной ракеты Х-47М2, то она имеет дальность действия 2000 км и скорость 10 Махов, а также обладает высокой маневренностью и точностью, что позволяет поражать даже хорошо защищенные цели, такие как авианосцы, аэродромы и командные пункты. Использование подобной ракеты на платформе Су-57, который имеет большую скрытность, чем МиГ-31К и Ту-22М, представляет серьезную угрозу для боевых кораблей противника и удаленных наземных целей, пишет издание.

Михаил Русин