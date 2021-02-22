В России наращивают производство многокупольных парашютных систем

Значительно увеличен выпуск грузовых многокупольных парашютных систем.

На Солнечногорском механическом заводе открылся новый участок по их производству. Это позволит предприятию нарастить объемы выпуска уникальной продукции, предназначенной для десантирования техники и грузов массой до 16 тонн.

Как сообщили в пресс службе холдинга "Технодинамика", в который входит предприятие, мощность открывшегося участка составляет 100 многокупольных систем в год, а при росте числа заказов она может быть увеличена в два раза.

На единой площадке осуществляется полный цикл производства грузовых многокупольных парашютных систем - от пошива и монтажа до приемосдаточных испытаний. Модернизация позволила сократить потери на перемещение заготовок и сборочных единиц между участками, а также создать оптимальные условия для организации поточного производства. На новом участке, наряду с современными швейными машинами и специальными прессами, представлены уникальные технические решения. Среди них специальные столы для укладки смонтированных изделий. При необходимости рабочие поверхности трансформируются и достигают длины до 100 метров.

Грузовые парашютные системы применяются для десантирования гражданской (тягачей, дорожно-строительных машин, подъемных кранов) и военной техники. Многокупольные парашюты используются в уникальных бесплатформенных системах ПБС-950У, которые позволяют десантировать боевые машины десанта БМД-4М с экипажем внутри.

В ПБС-950У применяются парашютные системы с 10 или 11 куполами, площадь каждого из которых составляет 350 кв. м. Отличительная особенность данных систем - наличие ленты рифления на основных куполах. Этот элемент отвечает за равномерность наполнения парашютов, исключает резкие динамические воздействия на ткань.

"Солнечногорский механический завод - единственное российское предприятие, выпускающее многокупольные грузовые парашютные системы для десантирования грузов полетной массой от 4 до 16 тонн.

Сергей Птичкин