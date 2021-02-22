The New York Times (США): Байден говорит союзникам, что «Америка вернулась», однако Макрон и Меркель дают ему отпор

Выступление Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности было выдержано в резких тонах в отношении России. Похоже, Байден перестарался, пытаясь уверить своих евросоюзников, что он не Трамп и не будет вежлив с Путиным. Но европейцы показали, что забыть четыре года отсутствия США не получится.

Президент Байден на первой публичной встрече с европейскими союзниками США рассказал о новой борьбе между Западом и силами самовластия, объявил, что "Америка вернулась", и признал, что прошедшие четыре года ослабили ее власть и влияние.

Его речь, в которой он подчеркнул важность укрепления альянсов и вновь обязался защищать Европу, вполне предсказуемо была хорошо воспринята участниками Мюнхенской конференции по безопасности, к которым Байден обратился из Белого дома.

Но была и отрицательная реакция, в частности, со стороны французского президента Эммануэля Макрона, который в своей эмоциональной речи выступил в защиту концепции "стратегической независимости" от Соединенных Штатов, приведя аргументы о том, что Европа больше не может всецело зависеть от США, поскольку уделяет все больше внимания Азии, особенно Китаю.

И даже канцлер Германии Ангела Меркель, которая покинет свой пост в этом году, весьма умеренно похвалила Байдена за решение отказаться от вывода 12 000 американских военнослужащих из Европы, заявив: "Наши интересы не всегда будут совпадать". Похоже, это был намек на двойственное отношение Берлина к конфронтации с Китаем, который является крупным рынком для немецких автомобилей и прочей высококачественной продукции из Германии, а также на продолжающийся спор с США по поводу прокладки газопровода "Северный поток - 2" из России.

Но все три лидера как будто признали, что их первая виртуальная встреча ознаменовала собой окончание эпохи "Америка прежде всего". Макрон и Меркель приветствовали вернувшегося Байдена, которого они хорошо знают как сенатора и вице-президента.

А Байден воспользовался моментом, чтобы подчеркнуть необходимость выработки общей стратегии борьбы с той концепцией, которую продвигают президент России Владимир Путин и китайский руководитель Си Цзиньпин, и которую тиражирует интернет. Суть этой концепции в том, что американские выборы погрязли в хаосе, а это еще один признак слабости и упадка демократии.

"Мы должны продемонстрировать, что демократия в этом меняющемся мире может по-прежнему оправдывать ожидания наших народов, - сказал Байден. - Мы должны доказать, что наша модель не превратилась в историческую реликвию".

Для президента Байдена, который регулярно участвовал в работе этой конференции, даже в качестве частного лица после ухода с поста вице-президента, это выступление было чем-то вроде возвращения домой. Организатор нынешнего мероприятия премьер-министр Борис Джонсон решил провести заседание в режиме видеоконференции, а европейские лидеры решили сделать то же самое с краткой закрытой встречей союзников из "Большой семерки", в которой также участвовал Байден.

Следующая очная встреча в верхах запланирована на лето, а пройти она должна в Британии, если позволит ситуация с пандемией.

Байден в выступлении ни разу не назвал по имени своего предшественника Дональда Трампа, однако построил речь в таком ключе, что Америка в своей внешней политике намерена уничтожить все следы трампизма. Он отметил решение США вернуться в Парижское соглашение по климату, которое вступило в силу как раз накануне конференции, а также дал высокую оценку новой инициативе, объявленной во вторник вечером. США решили, что вместе с Британией, Францией и Германией начнут дипломатические консультации с Ираном в попытке восстановить подписанное в 2015 году ядерное соглашение, из которого вышел Трамп.

Но вместо подробного изложения программы действий Байден попытался вспомнить первые принципы, приведшие к возникновению атлантического альянса и к созданию НАТО в 1949 году, когда начиналась холодная война.

"Демократия не появляется случайно, - сказал президент. - Мы должны ее защищать. Укреплять. Обновлять".

Байден целенаправленно противопоставил себя Трампу, который говорил о выходе из НАТО и несколько раз отказывался признавать обязательства США по статье 5 устава альянса, предусматривающей оказание помощи странам-членам, подвергшимся нападению. Он подчеркнул, что США готовы взять на себя обязанности главного звена альянса.

"Мы восстановим веру" в наши обязательства, сказал президент, а потом добавил: "Нападение на одного есть нападение на всех".

Но он также призвал Европу по-новому задуматься о возникающих вызовах, которые отличаются от периода холодной войны, хотя два главных геостратегических противника остаются прежними.

"Мы должны вместе готовиться к долговременному стратегическому соперничеству с Китаем", - сказал он, назвав киберпространство, искусственный интеллект и биотехнологии новой территорией конкуренции. А еще он призвал дать отпор России, назвав Путина просто по фамилии без официального титула. В частности, Байден упомянул кибератаку на компанию SolarWinds, целью которой были компьютерные сети федеральных органов власти и корпораций.

"Для защиты коллективной безопасности крайне важно обратить внимание на преступную безответственность России, взламывающей компьютерные сети в США и Европе", - сказал он.

Президент не стал останавливаться на трудном вопросе о том, как призвать Россию к ответу, не вызвав при этом усиленной конфронтации. Занимающийся вопросами кибербезопасности высокопоставленный чиновник из Белого дома рассказал на этой неделе репортерам, что США продолжают анализировать масштабы российского вторжения и глубину проникновения. Представители руководства явно сталкиваются с серьезными проблемами, думая о том, каким образом выполнить данное Байденом обещание наказать Путина за эту атаку.

Но основное внимание на конференции было приковано к Макрону, у которого вошло в привычку критиковать НАТО за "смерть мозга" и за ее "ненужность" после ликвидации Варшавского договора.

Макрон хочет, чтобы НАТО в большей степени действовала как политический орган, став тем местом, где его европейские члены по своему положению будут равны США и перестанут подвергаться диктату Америки, навязывающей им свои решения.

Если Европа сможет лучше защитить себя и станет более независимой, это "усилит НАТО как никогда", заявил Макрон. По его словам, Европе надо брать на себя больше ответственности за свою безопасность, выделять больше денег на оборону и "перебалансировать" трансатлантические отношения.

Такую точку зрения разделяют далеко не все европейские государства, особенно те, которые не желают нести требуемые расходы. А страны Центральной и Восточной Европы не хотят доверять свою безопасность никому, кроме США.

Макрон также заявил, что в рамках укрепления боеспособности НАТО следует вести диалог с Россией. НАТО всегда утверждала, что готова улучшать отношения с Москвой, однако Россия в этом не заинтересована. Более того, после захвата Крыма у Украины семь лет тому назад Россия подверглась международным санкциям.

Но Макрон, отвечая на заданный вопрос на английском языке, сказал, что Европа не может рассчитывать на США так, как это было в предыдущие десятилетия. "Мы должны брать на себя больше ответственности за собственную защиту", - отметил президент Франции.

На практике Европе понадобится много лет, чтобы создать самодостаточные силы обороны. Макрон полон решимости начать прямо сейчас. Он также преисполнен решимости наращивать технологический потенциал Евросоюза, чтобы меньше зависеть от американских и китайских цепочек снабжения.

Байден, в отличие от него, хочет углублять эти цепочки снабжения, поставляя технику и программное обеспечение единомышленникам из числа западных союзников в попытке ослабить влияние Китая. Он готовится предложить новый совместный проект европейским и американским технологическим компаниям в таких областях как полупроводники и программное обеспечение типа того, которым воспользовалась Россия при проведении хакерской атаки против SolarWinds.

Меркель же остановилась на сложностях отношений с Китаем, уделив внимание его двойственной роли конкурента и необходимого партнера Запада. "В последние годы Китай обрел глобальный вес и влияние, и мы как трансатлантические партнеры и демократии должны как-то этому противостоять", - сказала она.

"Россия постоянно впутывает членов Евросоюза в гибридные конфликты, - заявила Меркель. - Поэтому нам важно выработать общую трансатлантическую повестку в отношении России, с одной стороны, предлагая ей сотрудничать, а с другой - очень четко заявляя о существующих разногласиях".

Байден заявил, что выполнит данное Америкой обещание и выделит четыре миллиарда долларов на ускорение производства и распределения вакцин от коронавируса по всему миру. Эту меру в прошлом году утвердила палата представителей под руководством демократов и сенат, где большинство у республиканцев. Но во время встречи были выявлены существенные различия в подходах.

Подчеркивая важность Африки для Европейского Союза, Макрон призвал западные страны как можно скорее поставить в африканские страны 13 миллионов доз вакцины, чтобы защитить медицинских работников.

Он предупредил, что если альянс это не сделает, "наши африканские друзья под давлением своего населения будут вынуждены покупать вакцину у китайцев, у русских или напрямую из лабораторий - и правильно сделают".

Поставки вакцины станут отражением "общей готовности и желания отстаивать и продвигать одни и те же ценности", сказал Макрон. В противном случае "влияние Запада, европейцев и американцев будет лишь теорией, а не реальностью".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебреисус в пятницу тоже призвал страны и фармацевтические компании ускорить производство и поставки вакцин по всему миру, предупредив, что планета может вернуться в исходную точку, если некоторые страны продолжат кампании вакцинации, оставив других позади.

"Равенство в распределении вакцин - это не только правильный, но и очень умный ход", - сказал доктор Тедрос, выступая на Мюнхенской конференции. Он заявил, что чем дольше будет длиться процесс вакцинации во всех странах, тем позже удастся взять пандемию под контроль.

Свой материал для статьи предоставили Мелисса Эдди (Melissa Eddy), Элиан Пелтьер (Elian Peltier) и Марк Лэндлер (Mark Landler).

Дэвид Сангер (David Sanger), Стивен Эрлангер (Steven Erlanger), Роджер Коэн (Roger Cohen)