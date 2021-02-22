Компания NIMR продемонстрирует на IDEX 2021 новое поколение ББМ "Айбан" и "Хафит"

Новая бронированная машина Ajban Nimr 447A MRAV эмиратской компании Nimr Automotive в экспозиции международной оборонно-промышленной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2019 года.

ЦАМТО, 20 февраля. Компания NIMR представит на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби второе поколение бронеавтомобилей "Айбан" (Ajban) с колесной формулой 4x4 и "Хафит" (Hafeet) с колесной формулой 6x6.

Как заявлено, техника второго поколения создана с учетом опыта эксплуатации базовых версий, отзывов покупателей и отслеживания тенденций на рынке и появляющихся технологий. От ранее разработанных версий новые бронемашины отличаются усиленной защитой от подрыва на минах и обстрела из стрелкового оружия, большей маневренностью, возможностью применения в сложных условиях эксплуатации.

Версии Mk.2 также отличаются повышенной ремонтопригодностью. Например, время замены двигателя сократилось с 10 часов до 20 минут. Кроме того, вдвое увеличена максимальная грузоподъемность – с 1,2 до 2,5 т.

Недавно NIMR совместно с дочерней компанией LAHAB провела в пустыне испытания ББМ "Айбан" Mk.2 на устойчивость к подрыву на мине, в ходе которых корпус-монокок обеспечил защиту при двух мощных взрывах. Универсальность платформы позволяет выполнять ее модификацию даже в процессе производства для удовлетворения меняющихся требований заказчика.